Akalın: Ben kuyumcu muyum!

Demet Akalın, önceki akşam Kerimcan Durmaz’ın Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konsere yakın arkadaşına destek olmak için geldi. Bir hayranıyla yaşadığı hediye polemiğinin hatırlatılması üzerine Akalın" 50 bin liradan satışta görünce zaten şoka girdim" dedi.

Çizmeyi hediye ettiği hayranının “Altın verseydi, altını saklayacak mıydım sanki?” sözlerine cevap veren Demet Akalın " “Ben neden altın vereyim, kuyumcu muyum? Bazen bana nişanım var, ne olursun gözlerle bakıyorlar bende kolumda üstümde ne varsa veriyorum. Çizmeyi de geri istedim çünkü değer verecek bir fanıma vermek istiyorum. 50 bin liradan satışta görünce zaten şoka girdim.” dedi.