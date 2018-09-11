Balıkesir'de gerçekleşen bir düğünde sahne alan oryantal Didem, usta sanatçı Ajda Pekkan'ın kendisine yaptığı uyarıları ilk kez açıkladı.

Bir ara sahneye çıkıp mikrofonu alan Didem, "Ajda Pekkan'ın değeri bende çoktur. 'İbo Şov'a başladığım ilk günlerdi Bir kulüpte çalışıyordum. Ajda Pekkan kulisime geldi. Bana bu camiayı anlattı. Ajda Hanım 'Ne kadar güzelsin. Bu güzelliğinin kıymetini bil. Kurda kuşa yem olma. Sen çok yeteneklisin. Seni takip ediyorum. Paranı savurma, tutumlu ol. Beni ancak zamanı geldiğinde anlarsın, sabırlı ol' şeklinde uyarmıştı. Kendisinin bu sözlerini hala dinlerim" şeklinde konuştu.