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Nefesleri kesti!

Nefesleri kesti!

İddialı elbise...

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Tuğçe Aral iddialı elbisesi ile hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, iddialı elbisesiyle fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'nin uzun bacaklı mankeni olarak ismini duyuran Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu. Aral mini elbisesiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

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