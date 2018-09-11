Nefesleri kesti!
İddialı elbise...
A+A-
Tuğçe Aral iddialı elbisesi ile hayran bıraktı
Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, iddialı elbisesiyle fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Türkiye'nin uzun bacaklı mankeni olarak ismini duyuran Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu. Aral mini elbisesiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Etiketler : Tuğçe Aral
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.