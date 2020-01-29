Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'unn haberine göre; PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün “Kurt Operasyonu” adı verdikleri operasyon sonucunda toplam 570 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

PGM Narkotik ve KaçakçılığıÖnleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün “Kurt Operasyonu” adı verdikleri operasyon sonucunda 20 gr Sentetik Cannabionoid ile 550 gr Hintkeneviri ve 2 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirdi.

Narkotik ekipleri, önceki gün İbrahim Görkem Güvener’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar almasıüzerine operasyon için düğmeye bastı.

Güvener’i kullanımındaki kiralık araçla Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde tespit eden Narkotik ekipleri, konu kiralık araçta yaptığı kontrolde ise 20 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Zanlı Güvener, uyuşturucu maddeyi aldığı yeri polise göstermesi üzerine ise çevrede genişçaplı arama yapan Narkotik ekipleri

toprağa gömülü vaziyette 550 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirdi.

Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı Güvener, “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

20 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi Güneyden getirtti

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 27 Ocak 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı İbrahim Güvener’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Güvener’in, Lefkoşa-Mağusa çift anayolu üzerinde Mağusa’ya gelmeden yolun solunda bulunan araç park yerinde kiralık araç ile görülmesi üzerine konu araca yaklaşıldığını söyleyen Kavaz, konu araçta yapılan aramada toplam 20 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Kavaz, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirterek, olay yerinde zanlıdan yapılan sorgu sırasında zanlının suçunu itiraf ettiğini ve konu maddeleri Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirttiğini beyan ettiğini açıkladı. Yine zanlının, Güney Kıbrıs’tan getirttiği uyuşturucu maddeleri tasarrufuna aldığı bölgeyi göstermek istemesi üzerine konu bölgede yolun solunda bulunan reklam tabelası altına gidildiğini söyleyen Kavaz, zanlının konu uyuşturucuları temin ettiği yeri gösterdiğini ve konu bölgede etrafta yapılan aramada ise konu tabelanın yaklaşık 5 metre ilerisinde köpük karton altında toprağa gömülü vaziyette 550 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunduğunu açıkladı. Kavaz, zanlının gönüllü ifade vererek tasarrufunda bulunan 20 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini belirterek, yine daha sonradan konu tabela etrafında bulunan 550 gr Hintkeneviri ile 2 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hapların zanlı ile bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Kavaz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı İbrahim Görkem Güvener’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.