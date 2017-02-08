Kutluay'dan 'Yasak Aşk'Açıklaması!
Kutluay'dan 'Yasak Aşk'Açıklaması!
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Eşi Demet Şener'le boşanma aşamasında olan İbrahim Kutluay, hakkında çıkan 'Tuba Büyüküstün ile yasak aşk yaşadığı' iddiasına yanıt verdi.
Son günlerde magazin gündeminden inmeyen İbrahim Kutluay, sonunda sessizliğini bozdu.
Bir basın açıklamasıyla 'yasak aşk' iddiasını yalanlayan Kutluay, ilerleyen dönemler için özel hayatı hakkında konuşmayacağını vurguladı.
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Etiketler : Tuba Büyüküstün, İbrahim Kutluay
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