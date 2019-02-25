KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi, yarın için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşlara ve yetkililere tedbir almalarını tavsiye etti.

Meteoroloji Dairesi, yarın için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaparak vatandaşlara ve yetkililere tedbir almalarını tavsiye etti.

Meteoroloji Dairesi, meteorolojik uyarının başlangıç saatini yarın 08. 00 bitiş saatini de çarşamba 08.00 olarak duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir” denildi.