LAPTA'DA ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Lapta Balıkçı Barınağı’nda ölü bulunan şahsın ölüm nedeni belli oldu
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Lapta Balıkçı Barınağı’nda ölü bulunan şahsın ölüm nedeni belli oldu..
Polis Basın Subaylığı 13.07.2019 tarihinde Lapta’da Balıkçı Barınağı’nın mendirek bölgesinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Rus uyruklu Kamila DRUZHINA(K-78)’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ Kafa travması, beyin kanaması ve suda boğulma ” sonucu olduğu tespit edildiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı..
Etiketler : Lapta Balıkçı Barınağı, ölü bulunan şahıs, ölüm nedeni
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