LAPTA'DA ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Lapta Balıkçı Barınağı’nda ölü bulunan şahsın ölüm nedeni belli oldu..

Polis Basın Subaylığı 13.07.2019 tarihinde Lapta’da Balıkçı Barınağı’nın mendirek bölgesinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Rus uyruklu Kamila DRUZHINA(K-78)’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ Kafa travması, beyin kanaması ve suda boğulma ” sonucu olduğu tespit edildiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı..