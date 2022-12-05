Ledra Palace Sınır Kapısı’nda polisin uyarısına rağmen durmayıp, barikata hasar vererek KKTC’ye geçti
Ledra Palace Sınır Kapısı’nda polisin uyarısına rağmen durmayıp, barikata hasar vererek KKTC’ye geçti
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Diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palace Sınır Kapısı’nda polisin uyarısına rağmen durmayıp, barikata hasar vererek KKTC’ye geçen GKRY sakini 34 yaşındaki adam güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı.
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