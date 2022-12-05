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  3. Ledra Palace Sınır Kapısı’nda polisin uyarısına rağmen durmayıp, barikata hasar vererek KKTC’ye geçti
Ledra Palace Sınır Kapısı’nda polisin uyarısına rağmen durmayıp, barikata hasar vererek KKTC’ye geçti

Ledra Palace Sınır Kapısı’nda polisin uyarısına rağmen durmayıp, barikata hasar vererek KKTC’ye geçti

Ledra Palace Sınır Kapısı’nda polisin uyarısına rağmen durmayıp, barikata hasar vererek KKTC’ye geçti

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Diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palace Sınır Kapısı’nda polisin uyarısına rağmen durmayıp, barikata hasar vererek KKTC’ye geçen GKRY sakini 34 yaşındaki adam güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı.

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