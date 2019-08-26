LEFKE'DE ZEYTİN VE HARNUP HASADI TARİHLERİ BELLİ OLDU
Lefke’de zeytin ve harnup hasadına başlama tarihleri açıklandı
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Lefke Kaymakamlığı, köylerde zeytin ve harnup hasadına başlama tarihlerini duyurdu.
Buna göre Lefke ilçesinde erkenci zeytin hasadı ve harnup hasadı yarın, yerli zeytin hasadı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Açıklamada, söz konusu tarihlerden önce hasat yapmanın yasalara aykırı olduğu da belirtildi.
Etiketler : Lefke Kaymakamlığı, zeytin, harnup hasadı
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