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LEFKE'DE ZEYTİN VE HARNUP HASADI TARİHLERİ BELLİ OLDU

LEFKE'DE ZEYTİN VE HARNUP HASADI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Lefke’de zeytin ve harnup hasadına başlama tarihleri açıklandı

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Lefke Kaymakamlığı, köylerde zeytin ve harnup hasadına başlama tarihlerini duyurdu.

Buna göre Lefke ilçesinde erkenci zeytin hasadı ve harnup hasadı yarın, yerli zeytin hasadı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Açıklamada, söz konusu tarihlerden önce hasat yapmanın yasalara aykırı olduğu da belirtildi.

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