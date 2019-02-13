LEFKE'Lİ KADINLAR BUGÜN EYLEM YAPACAK

Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Belediye Meclisi Kadın Üyeleri bugün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Belediye Meclisi Kadın Üyeleri Emine Kamçı, Meftüne Hocalı, Müge Öreç, Naciye Özesat ve Nuran Ünsaç Gazi’nin yaptığı yazılı açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi’nde uzun süredir beklenen sağlık hizmetinin verilmemesinden dolayı saat 10.00’da eylem yapacakları kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı kuruluş şemasında II Basamak Hekimlik hizmeti veren bir hastane olarak görülmesine rağmen bundan çok daha düşük seviyede hizmet verilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, özellikle aylardır Kadın Doğum uzmanının, sadece haftada 2 gün hastaneye gelmesi ve doğumların artık Lefkoşa’da sevk edilmesinin kabul edilemeZ olduğu belirtildi.