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LEFKE'Lİ KADINLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

LEFKE'Lİ KADINLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Eylem yaptılar

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Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Belediye Meclisi Kadın Üyelerinin Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları eylem sırasında Bakan Filiz Besim ile görüşmelerinin ardından, bakanlık toplantı salonunda da taleplerinin iletildiği detaylı bir toplantı gerçekleştirildi .

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