Lefkoşa-Dikmen Anayolunda çarşamba günü trafik kontrollü olarak verilecek
Lefkoşa-Dikmen Anayolunda çarşamba günü trafik kontrollü olarak verilecek
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Lefkoşa-Dikmen Anayolunda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çarşamba günü trafiğin kontrollü olarak verileceği duyuruldu.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
BRT
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