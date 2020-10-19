Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda feci kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, ismi henüz tespit edilemeyen kadın sürücü yönetindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna carpmıştır.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Yaşamını yitiren kadın sürücünün ismi henüz tespit edilemedi.

Araçta yolcu olacak bulunan Cuma YILDIRIM (E-23) kaza sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen devam etmektedir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.