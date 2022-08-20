Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16:20 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa

anayolu, Aslanköy-Ulukışla kavşağı arası Girne’de sakin Serenay Pehlivan (K-22) yönetimindeki MB150 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusaistikametine doğru sol şeritte seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağ şeri̇de geçti̇ğİ esnada, sağ şeri̇tte ayni isti̇kamette seyretmekte olan Ahmet Özbek (E-35) yöneti̇mi̇ndeki̇ ML 910 van aracın sol ön kısmına aracının sağ arka kısmı ile çarpmasına müteakip gidişine göre yolun sağından karşı serite geçip, yolun solunda bulunan trafi̇k levhasına vurmasına müteakip yolun sağından çıkarak takla atmıştır.ML 910 plakalı araç ise karşı şeri̇tte yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp yolun sağından çıkarak toprak alan içeri̇si̇ndedurmustur. Kaza sonrası MB 150 plakalı araç sürücüsü Serenay

Pehlivan tedbir amaclı kaza mahalline gelen ambulansla LefkoşaDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup müsahedeye alınmıştır.

PGM/BRT