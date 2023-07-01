Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası: Yaralanan 2 araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası: Yaralanan 2 araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 17:40 sıralarında, Lefkoşa – Girne anayolunun Boğazköy mevkiinde, Ali Yemenici (E-25), 101 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RB 263 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cuma Ceyhan (E-25) yönetimindeki HD 853 plakalı araca çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldıırldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
PGM/BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.