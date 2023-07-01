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  3. Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası: Yaralanan 2 araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası: Yaralanan 2 araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası: Yaralanan 2 araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası: Yaralanan 2 araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 17:40 sıralarında, Lefkoşa – Girne anayolunun Boğazköy mevkiinde, Ali Yemenici (E-25), 101 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RB 263 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cuma Ceyhan (E-25) yönetimindeki HD 853 plakalı araca çarpmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldıırldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT

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