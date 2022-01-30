Lefkoşa ve Çatalköy’de iki ani ölüm

Lefkoşa’da ve Çatalköy’de dün öğleden sonra iki ani ve gayritabii ölüm vakası meydana geldi.

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da sakin Somtochukwu Oderah Ezeogu (E-30), kaldığı evde ölü bulundu.

Cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan kontrolde, darp ve cebir izine rastlanmayan Ezeogu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Öte yandan Çatalköy’de yaşayan 54 yaşındaki kadın Jacqueline Amanda Duba’nın, kendi hayatına son verdiği belirlendi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.