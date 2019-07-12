LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı provaları nedeniyle Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı provaları nedeniyle trafiğe kapanacak yolları açıkladı, alternatif yollar hakkında bilgi verdi.

Polis’ten verilen bilgiye göre, tören provası nedeniyle, 14 Temmuz Pazar günü, Lefkoşa’da, saat 08:00’den itibaren, Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 09:30’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, provası nedeniyle; 17 Temmuz Çarşamba günü ise Gazimağusa’da, saat 16:30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapalı olacak.