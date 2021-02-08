Lefkoşa'da bir apartman dairesinde doğum günü partisi yapan 13 kişi tutuklandı.
Lefkoşa'da bir apartman dairesinde doğum günü partisi yapan 13 kişi tutuklandı.
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Lefkoşa'da bir apartman dairesinde doğum günü partisi yapan 13 kişi tutuklandı.
Polis, Marmara Bölgesi'nde 10. Sokak'taki bir apartamanda yapılan denetimde tespit edilen 13 kişinin yabancı uyruklu olduklarını açıkladı.
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