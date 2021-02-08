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  3. Lefkoşa'da bir apartman dairesinde doğum günü partisi yapan 13 kişi tutuklandı.
Lefkoşa'da bir apartman dairesinde doğum günü partisi yapan 13 kişi tutuklandı.

Lefkoşa'da bir apartman dairesinde doğum günü partisi yapan 13 kişi tutuklandı.

Lefkoşa'da bir apartman dairesinde doğum günü partisi yapan 13 kişi tutuklandı.

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Lefkoşa'da bir apartman dairesinde doğum günü partisi yapan 13 kişi tutuklandı.

Polis, Marmara Bölgesi'nde 10. Sokak'taki bir apartamanda yapılan denetimde tespit edilen 13 kişinin yabancı uyruklu olduklarını açıkladı.

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