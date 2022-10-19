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Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında dün akşam...

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında dün akşam...

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında dün akşam...

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Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme 

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında dün akşam, S.A.Ç. (E-18) daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlediği ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan İtalya kimlik kartını, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründü.

Polis tarafından tutuklanan S.A.Ç. hakkındaki soruşturma sürüyor.

BRT

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