Lefkoşa’da sahte para

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre dün akşam (17.04.2020 tarihinde) Lefkoşa’da M.A.A.A.(E-20)’nin; tasarrufunda bulundurduğu 2 adet “B099348659’’seri numarası içeren sahte 200 TL’ lik banknotları binmiş olduğu ticari taksiye ulaşım ücreti olarak taksi şoförüne verip para üstü olan 260 TL’yi alarak sahtekarlıkta para temin ettiği tespit edilmiştir.