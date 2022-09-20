Lefkoşa’da trafik kazası: 1 yaralı

Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Mihriban Çelik adlı yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre dün saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Tinotenda Quentin MANGO (E-23), yönetimindeki MN 136 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Mihriban ÇELİK (K-21)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT