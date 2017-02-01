LEFKOŞA'NIN KANAYAN YARASI!

Gecekondu yapılardan oluşan ve adına “Çamurkent” denilen bölgede 300’e yakın insan sağlıksız koşullarda ve tehlike altında bir yaşam sürüyor

Şükrü BURAĞAN

Haspolat köyünün hemen dışında yer alan ve “Çamurkent” diye anılan gecekondu bölgesi, 300’e yakın kişinin yaşamını sürdürdüğü yasal olmayan bir yerleşim yerine dönüşmüş durumda.

Sağlık yönünden ciddi sakıncalar içeren alanda yer alan yapıların da her an yıkılma tehlikesi bulunuyor.

Başıboş hayvanlarla iç içe bir yaşam

Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından numaralandırılan ve elektrik de bağlanan bu alanda ciddi sağlık ve hijyen eksikliği göze çarparken, derme çatma yapıların her an yıkılabilme tehlikesi taşıdığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Asfaltı olmayan, su bağlantıları dahi tam sağlanamayan bölgede başıboş sokak hayvanlarının da yaygın olarak bulunduğu gözlemleniyor.

Derme çatma yapılar yıkılma tehlikesi altında

Hiçbir yasal izni olmadan yapılan gecekondularla ilgili ne bir müteahhit görüşü alındı, ne de belediyeden vize onayı sağlandı.

Yıllar önce “Çamur Şevket” ismi ile bilinen bir şahsın bu gecekonduları yaparak belli bir ücret karşılığında zor durumda olan kişilere satarak ülkeden ayrıldığı iddia edilirken, “Çamurkent” isminin de buradan geldiği savunuluyor.

Odun sobaları gelişigüzel kurulu

Gecekondu alanındaki bir diğer tehlike de odun sobalarının bilinçsiz kurulum ve kullanımı konusunda yaşanıyor.

Dar odalar içerisinde güvenliği olmayan ve çok yıpranmış görünümde bulunan odun sobalarının kullanımı, her türlü karbondioksit zehirlenmesi riskini de taşıyor.

Kıbrıs