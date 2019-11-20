Liste açıklandı! İlk 100'de sadece o var!

Acun Ilıcalı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan "En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler" listesinde, sanat ve medya camiasından tek isim oldu.

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, 2018 yılındaki veriler ışığında Türkiye'nin "En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler" listesinde ilk 100'e girdi.

ACUN 83. SIRADA

Listeye 83. sıradan giren Acun Ilıcalı, Tahakkuk ettiği 6.722.156,71 TL ile sanat ve televizyon dünyasının en çok vergi veren ismi oldu.

KIVANÇ VE CEM LİSTEDE YOK

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl açıklanan listede 4 milyon 816 bin TL’lik vergi ile listede 93. sırada yer alıyordu. Bu sene ise liste yer almadı.

Listede yer almayan bir diğer isim de komedyen Cem Yılmaz. 2016 listesinde 4 milyon 712 bin 274 lira ile 89. sırada yer alırken geçen yıl gibi bu yıl da listede yer almadı.