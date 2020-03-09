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Lokmacı’da bugün de eylem var

Lokmacı’da bugün de eylem var

Lokmacı’da bugün de eylem var

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Kara giriş kapılarının kapanması bugün de Türk ve Rum eylemciler tarafından Lokmacı Kapısı bölgesinde eylem yapacak.

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Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan eylemde, Rum polisinin sınırı delmek isteyen Türk eylemcilere biber gazı sıkması, ciddi tartışmalara neden olmuştu. Rum polisi barikattaki önlemleri arttırdı.

BRTK

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