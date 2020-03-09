Lokmacı’da bugün de eylem var

Kara giriş kapılarının kapanması bugün de Türk ve Rum eylemciler tarafından Lokmacı Kapısı bölgesinde eylem yapacak.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan eylemde, Rum polisinin sınırı delmek isteyen Türk eylemcilere biber gazı sıkması, ciddi tartışmalara neden olmuştu. Rum polisi barikattaki önlemleri arttırdı.

BRTK