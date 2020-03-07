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  3. Lokmacı’da eylem! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı!
Lokmacı’da eylem! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı!

Lokmacı’da eylem! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı!

Lokmacı’da eylem! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı!

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Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ‘koronavirüs’ gerekçesiyle bazı sınır kapılarının kapatılması, eylemciler tarafından protesto ediliyor.

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Sınır kapılarının kapanmasına karşı Kıbrıslı Türk ve Rumlar Lokmacı barikatında eylem yapıyor.

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Kıbrıslı Türk ve Rumlar, eylemde Türkçe ve Rumca, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganları atıyor.

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BRTK

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