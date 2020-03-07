Lokmacı’da eylem! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı!

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ‘koronavirüs’ gerekçesiyle bazı sınır kapılarının kapatılması, eylemciler tarafından protesto ediliyor.

Sınır kapılarının kapanmasına karşı Kıbrıslı Türk ve Rumlar Lokmacı barikatında eylem yapıyor.

Kıbrıslı Türk ve Rumlar, eylemde Türkçe ve Rumca, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganları atıyor.

BRTK