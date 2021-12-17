Lokmacı’dan gelen bir kişi uyuşturucudan tutuklandı
Lokmacı’dan gelen bir kişi uyuşturucudan tutuklandı
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Lokmacı Kapısı’ndan dün KKTC’ye giriş yapan bir kişi, kanunsuz uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 21.30 sıralarında Lokmacı kara giriş kapısından KKTC’ye giriş yapan A.P.’nin (E-29), şüpheli hareketleri üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.
Aramada, üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınan A.P., tutuklandı.
BRTK
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