Loris Karius: 'En kısa zamanda geri döneceğim'

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak Loris Karius, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Sol baldırından yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius, dün Instagram hesabından açıklama yayınladı.

Alman kaleci, “Bazen talihsiz işler, siz ne kadar uğraşsanız da başınıza gelebiliyor. Yeni sezona hırslı, konsantre ve odaklanmış bir şekilde hazırlanırken sakatlandım. Çok çalışıp, en kısa zamanda sahalara geri döneceğim. Tüm mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” dedi.