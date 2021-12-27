LTB Kızılbaş Parkı oyun alanı ‘Asya Rıdvanoğlu’ adı ile anılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kızılbaş bölgesinde yapım çalışmalar hızla devam eden park içerisinde yer alacak çocuk oyun alanı ile ilgili protokol imzalandı.

Bu kapsamda çocuk oyun alanına elim bir trafik kazısında hayatını kaybeden Asya Rıdvanoğlu’nun adı verilecek. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ailesi adına Çiçek Rıdvanoğlu’nun imza koyduğu protokol çerçevesinde ahşap oturma bankları ve oyuncaklar yerleştirilecek ve bu alanın adı “Asya Rıdvanoğlu Oyun Alanı” olacak.

Kızılbaş Parkı hem Lefkoşa’nın huzurlu ve doğal bir ortam ihtiyacını karşılayacak, hem de şehre ve şehrin sakinlerine yeni bir rahat nefes alma imkanı sağlayacak. Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tamamı ile doğayla uyumlu malzemeler kullanılıyor.

Ayrımsız tüm bireylerin erişimine uygun olarak tasarlanan Kızılbaş Parkı’nda Lefkoşalılar sosyalleşirken, parkın dokusuna ve atmosferine uygun olarak estetik bir anlayışla tasarlanmış kafe ve büfelerde de ülke ve dünya mutfağından lezzetlerle buluşabilecekler.