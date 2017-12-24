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Lütfiye O Ses Türkiye'yi salladı!

Lütfiye O Ses Türkiye'yi salladı!

Kıbrıslı yarışmacı Lütfiye Özipek O Ses Türkiye'yi salladı

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Kıbrıs'ın özel seslerinden Lütfiye Özipek, dün akşam yayınlanan O Ses Türkiye isimli ses yarışmasında Sting'in Roxanne şarkısı ile sahneyi salladı.

Şarkıyı söylemeye başladığı ilk anda jürileri birer birer döndürmeye başlan Özipek, O Ses Türkiye yolculuğuna jüri üyesi Gökhan Özoğuz ile devam etme kararı aldı.

Özipek, O Ses Türkiye sahnesinde istek üzerine iki de Türkçe şarkı seslendirdi.

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