MAĞUSA'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polis, Gazimağusa’da dün gerçekleştirdiği 3 operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirirken olaylarla ilgili 5 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, K.I.U.’nun (E-25) kalmakta olduğu evde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 700 TL nakit para ile evde misafir olarak bulunan O.C.C.’nin (E-22) tasarrufunda, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve M.T.I.B’nin(E-21) üzerinde yapılan aramada ise, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

P.C.N’nin (E-20) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

S.B.’nin(E-33) kalmakta olduğu ikametgahta ise, yatak odası içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara bulundu.