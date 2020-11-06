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Mağusa’da büyük narkotik operasyonu

Mağusa’da büyük narkotik operasyonu

Mağusa’da büyük narkotik operasyonu

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Mağusa’da dün akşam saatlerinde ihbar üzerine bir eve gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda paketlenmiş 263 gram hintkeneviri ele geçirildi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25 yaşındaki N.A.I., tutuklandı. Polisin uyuşturucu operasyonu ile ilgili soruşturması devam ediyor 

BRTK

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