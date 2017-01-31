MAĞUSALI'NIN ANNESİ FENALAŞTI!

Emine UYSAL

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Cuma Mağusalı’nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası davasında, Polis Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, kazayı görüntüleriyle anlattı, duruşmayı izleyen Mağusalı’nın annesi fenalık geçirdi.

Duruşmayı hem Mağusalı’nın hem de Göz’ün ailesi yakından takip ediyor. Cuma Mağusalı’nın motosikletiyle Oya Göz’ün aracının çarpıştığı anı izleyen anne Nazife Mağusalı, gözyaşlarını tutamayarak, duruşma salonundan dışarıya çıktı.

İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Aliye Özçınar, Oya Göz’ün aleyhindeki davasını ispatlamak için son tanık olarak dünkü celsede de, kazanın soruşturma subaylığını yapan Polis Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan’ı dinletmeye devam etti.

Ömer Güran’ın başkanlığında Yargıç Gökan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı Savcı Aliye Özçınar yürütürken, sanık Oya Göz’ün savunmasını ise Avukat Levent Celaleddin yapıyor.

Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, Cuma Mağusalı'nın, Oya Göz'ün çıktığı kavşağın 83 metre gerisinde motosikletiyle bir salon aracı 100 kilometre hızla geçtiğini ve 83 metreyi üç saniyede kat ettiğini belirtti.

Özatılgan, dünkü şahadetinde özetle şunları söyledi:

"Cuma Mağusalı, çarpışmanın gerçekleştiği kavşağın 83 metre gerisinde, bir salon aracı 100 kilometre süratle geçti. Çarpışma noktasına kadar olan 83 metreyi üç saniyede kat etti. Çarpışma anında Oya Göz'ün aracı da, Mağusalı yönetimindeki motosiklet de hareket halindeydi. Bir görgü tanığı, Oya Göz'ün kavşakta durmadan anayola çıktığı yönünde ifade vermişti ancak elde edilen kamera görüntülerinde sanık kavşağa geldiğinde 17 saniye bekledi. Oya Göz’ün önünden beş araç geçtikten sonra caddeye çıktığını tespit ettim."

Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, Savcı Aliye Özçınar’ın tüm sorularını yanıtladı ve Avukat Levent Celaleddin tanığı sorgulamaya başladı.

Dava, mesai bitimiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kıbrıs