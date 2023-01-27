Mahkeme, cinayet zanlısının tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı
Mahkeme, cinayet zanlısının tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı
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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ yeniden İskele Kaza Mahkemesi’nde hakim huzuruna çıkarıldı.
Soruşturma Subayı Erdim Kara, olay gecesi yaşananları aktararak incelenecek kamera kayıtları ve alınacak ifadelerin bulunduğunu dile getirdi, 8 gün tutukluluk talep etti.
Savcı Ayşe Kaynak da tahammülden adam öldürme, adam öldürme, ciddi darp ve vahim zarar olduğuna dikkati çekerek 7 günlük tutukluluk talep etti.
Hakim Şevket Gazi da soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına hükmetti.
BRT
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