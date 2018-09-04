MAHKEME KARARINI VERDİ!

Ali Sunal babası Kemal Sunal'a ait 36 filmin yıllarca çeşitli televizyon kanallarında satıldığı, sayısız kez yayınlandığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çiftine ait Gülşah Film'e açtığı davayı kaybetti. Sunal, şirketin o filmlerden maddi gelir elde ettiği halde Sunal ailesine herhangi bir telif ödenmediğini öne sürmüştü. Mahkeme önce Sunal ailesine 850 bin lira telif ödenmesine karar verdi. Karara itiraz eden Gülşah Film, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Mahkemeden davanın reddi kararı çıktı