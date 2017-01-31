MAHKEME SÜRECİ BAŞLIYOR!

Girne’de yaşanan son sel baskınının en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen Atatürk Caddesi'nin paralelinden geçmesi gereken Hacı Halil Deresi'nin üzerine inşa edilen binalar için Girne Belediyesi harekete geçti

Elmas TOKAY

Girne’de aralık ayının son günlerinde yaşanan sel baskının en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen Atatürk Caddesi’nin paralelinden geçmesi gereken Hacı Halil Deresi üzerine inşa edilen binaların kaldırılması için Girne Belediyesi yasal süreç başlattı.

Girne Belediyesi bu binaların yıkılması için Girne Kaza Mahkemesi’nde dava dosyaladı. Bu bölgedeki derenin akışını etkileyen birçok bina ve yapılmaya başlayan inşaatlar belediye tarafından mühürlenmiş ancak mühürler kırılarak inşaat ve kullanım devam etmişti.

Okullar yolu olarak bilinen Atatürk Caddesi paralelinden geçmesi gereken ve üzeri kapatılarak yer altına yönlendirilen Hacı Halil Deresi'nin kısa bir süre önce aşırı yağmur nedeniyle taşması sonucu kent merkezi yine sular altında kalmıştı.

Hacı Halil Deresi, Doğanköy'den geçerek Hirondel Çemberi'nde yer altına iniyor. Ecevit Caddesi'nin başladığı noktanın batısında yer üstüne çıkan dere, Sedat Simavi Caddesi'ne kadar yer üstünde devam ediyor. Hacı Halil Deresi, burada 2 metreye 2 metre genişliğinde bir menfez ile yerin altından denize yönlendiriliyor.

Derelerden sorumlu olan Girne Kaymakamlığı, Beycan Mağzaları'ndan başlayarak Ziya Rızkı Caddesi dört yoluna kadar olan bölgedeki Vakıf arazisi üzerine inşa edilen yapıların dereye müdahale ettiğini tespit etmişti. Girne Belediyesi’nin bu süreçte birçok kez mühürlediği binalar, mühürler kırılarak kullanılmaya devam ediyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mühürlenen ve dere yatağı üzerinde bulunduğu tespit edilen tüm binaları ve devam eden inşaatları mahkemeye verdiklerini açıkladı.

Kıbrıs