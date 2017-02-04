Mahsun'a darbe üstüne darbe!

'Vezir Parmağı' için 14 milyon TL harcadığı medyaya yansıyan Mahsun Kırmızıgül, bazı ilçelerde yasaklanan yeni filminden şu ana kadar 4.7 milyon TL hasılat elde edebildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi 'Vezir Parmağı', 25 Ocak Çarşamba günü vizyona girdi. Ancak ilk hafta raklamları ünlü ismi pek de memnun etmişe benzemiyor.

Box Office Türkiye verilerine göre; 400 salonda gösterime giren film, şu ana kadar 401 bin 791 bin kişi tarafından izlendi. Filmin toplam hasılatı ise 4 milyon 716 bin 703 TL oldu.

Son günlerde eleştiri oklarının hedefinde yer alan Mahsun Kırmızıgül'ün, 'Vezir Parmağı'ndan kara geçmesi için en az 9.3 milyon TL daha hasılat elde etmesi gerekiyor.