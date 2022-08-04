Maliye Bakanı Alişan Şan:Ekonomiyi kayıt altına alarak gelirlerimizi yükselteceğiz

aliye Bakanı Alişan Şan BRT’de katıldığı programda mali konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Maliye Bakanı Şan,hem hayat pahalılığı hem de asgari ücretin yeniden belirlenmesinden dolayı vergi matrahları ve dilimlerinde bir takım değişiklikler olduğunu bunun da bazı çalışanların maaşlarına arzu edilen artışın yansımadığını belirterek, bu konuda gerekli çalışmanın başlatıldığını söyledi.

Asgari ücretten vergi alınmaması konusunda henüz bir kararname hazırlanmadığını belirten Şan, yılın ortasında değişiklik yapılmasının farklı noktalarda sorunlar doğabileceğini belirtti ve bu nedenle iyi bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili olarak dün sendikalarla görüştüğünü kaydeden Bakan Şan, hem kendi düşüncelerini hem de sendikacılardan gelen fikirleri harmanlayarak son noktayı koyma hedefinde olduklarını söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, asgari ücretin vergiden muaf tutulması için yapılan çalışmayı kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti ve “Dünyada Oluşan enflasyonist yapı içerisinde dar gelirliyi de koruyarak icraatlarımıza devam etmek istiyoruz” dedi.

Yasaların düzenlenebileceğini ancak bir şey yapılırken başka birşeyin bozulmasına sebep olmamak gerektiğine ifade eden Bakan Şan, Yılın ortasında vergi değişikliğinin başka sorunları da ortaya çıkarabileceğine dikkati çekti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki güvenlik şirketinin ödemesi ile ilgili yaşanan soruna ilişkin bir soru üzerine ise Bakan Şan, ilgili firmanın ödeneğin artırılmasını talep ettiğini kendisinin gerekli talimatı verdiğini vebu çerçevede

sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Şan, maliyede giderlerinin beklenmedik giderlerin arttığını bu nedenle gelirlerin artırılması yönünde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Şan “Ekonomiyi kayıt altına alarak gelirlerimizi yükseltme noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Devlet okullarındaki taşeron hademelerin sorunları ile ilgili bir soru üzerine ise Bakan Şan, önümüzdeki günlerde ilgili sendika ile biraraya geleceğini ve bu konuyu etraflıca konuşacaklarını söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, halka ve çalışanlara müsterih olmaları çağrısı da yaparak “Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak halka dağıtma noktasında elimizden gelen her adımı atmaya kararlıyız” dedi

BRT