MALİYE BAKANLIĞININ HİÇBİR BORCU YOK!

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, maliyenin hiçbir borcu bulunmadığını bakanlığın aldığı mal ve hizmetleri olarak günlük ödeyebilecek durumda olduğunu bildirdi,

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir televizyon programında maliyenin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu

Bakan Amcaoğlıu gelirleri artırmak için ne düşünüyorsunuz şeklindeki soruyu gelirleri artırmanın yegane yolu tam anlamıyla otomasyona geçmektir şeklinde yanıtladı.

Teşviklerin günün ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Amcaoğlu maliyenin ödemeleri ve alacaklarının günü gününde olması anlayışında olduklarını da ifade etti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, programda sorulan soruya karşılık, TC ve KKTC heyetlerinin 2020 bütçesi ile ilgili çalışmaları sürdürdüğünü ve bugün tamamlanmasını beklediklerini söyledi. KIBRIS

Elektrk Kurumu konusunda da değerlendirmede bulunan Amcaoğlu, gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2022 yıllının başında kurumun batma noktasına geleceğini ifade etti