Bakanlar Kurulu bugün yeniden olağanüstü toplandı..

kararlar:

-Yurtdışına çıkışlarla ilgili acil sağlık durumlarında belgelemeleri durumunda yardımcı olunacak, 14 gün ev tedavisi için gerekli yardım yapılacak.

-Pile’de yaşayanların hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli yardım yapılacak.

-Geçişlerde Barış Gücü’nün ve diplomatların geçişi için gerekli tedbir alınacak.

- Malların yurt dışından gelişini sağlayacak özel düzenlemeler sağlanacak

-Ülkedeki turistlerin ülkelerine dönüşü sağlamak için vito ve taksilerle gidiş sağlanması için esneklikler sağlanacak

-Hayatın devamını sağlamak amacıyla özel hastaneler, özel klinikkleri, özel laboratuarlar ve veterinerler açık olacak

-Marketlerin haricinde kasaplar da, fırınlar da açık olacak

-TÜK’ün arpa satışı devam edecek.

– SÜTEK ve süt işleyen imalathaneler çalışmalarına devam edecek.

-Tarım Bakanlığı altında Veteriner Dairesi İthalat ve İhracat Dairesi, internet servis sağlayıcıları acil müdahale servisleri işlemeye devam edecek

-Belediyeler Belediye başkanlarının takdiriyle minimum personel ile işlemeye devam edecek.

-Tüm otobüs seferleri KIBHAS dahil durdurulacak.

-Taksiler çalışmaya devam edecek

– Özel güvenlik hizmeti veren firmalar hizmet vermeye devam edecek

-Su dağıtıcıları hizmet vermeye devam edecek.

-Bazı noktalarda portakalın kesim ve paketleme işlemleri devam edecek

– Restoranların yanında paket servisler de duracak.

– Çalışma Dairesi Sigorta ve İhtiyat Sandığı minimum personelle tedbir alma noktasına gidecek.

– Huzurevleri görevine devam edecek.

-Bankalar açık olacak ancak asgari fonksiyonlarını yerine getirecek minimum personel ile görev yapacaklar

– Şubeler yarım gün hizmet verecek aynı zamanda faaliyetlerine devam eden işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere işleyecek

– Banka içerisine sınırlı sayıda müşteri alınacak

– Özellikle ATM ve internet bankacılığı gibi nakit para yerine kredi kartı ve bankamatik kartı kullanımına özen gösterilmeli.

– Çeklerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulacak şirketlerin çekleri 30 Mart sonrasına ötelenecek. 30 Mart tarihi geldiğinde ilave bir düzenleme yapılabilecekse bu da değerlendirilecek

– Bahse konu işletmelerin bankalardaki kredilerinin vadelerinin ötelenmesi ve takistlerin uzatılması veya atlama yoluna gidilmesi yönünde Bankalar Birliği bir karar aldı

– Bir diğer nokta faaliyeti durdurulan işletmelerin bu dönemdeki faiz yüklerinin hafifletilmesi için şu anda bir çalışma yapılıyor.

– 20 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken Şubat Sosyal Sİgorta ve İhtiyat sandığı ödemeleri ertelenecek

– KTOB ve Acenteler Birliğine üye iş yerlerinin 1 mart-30 Haziran’ı kapsayan dönemde oluaşcak sosyal sigorta borçları 2021 yılına ertelenecek

– Diğer sektörlerdeki işletmelerden talep gelmesi halinde bakanlık gerekli değerlendirmeyi yapacak..

– Sosyal sigorta işlerinin online yapılması için düzenleme yapılacak

– GKK sivil işçi memur aşçı gibi sivil görevliler işlerine devam edecek

– Eczanelerin açık oldukları saatlere ilişkin yeni düzenlemeye gidiliyor. Sabah 08.00 öğlen 13.00’e kadar açık olacak.

-Nöbetçi eczaneler gece yarısı 01.00’e kadar açık olacak…

-Ekstra birer nöbetçi eczane konulacak

– Devletin ihtiyaç duyacağı kamu görevlilerini işe çağırma yetkisi olacak. Bu noktada yetkili kişi Bakan olacak.

– Bakanlar Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacaktır.