"Marketlerin haricinde kasaplar da, fırınlar da açık olacak"
Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında yeni kararlar aldı
Bakanlar Kurulu bugün yeniden olağanüstü toplandı..
kararlar:
-Yurtdışına çıkışlarla ilgili acil sağlık durumlarında belgelemeleri durumunda yardımcı olunacak, 14 gün ev tedavisi için gerekli yardım yapılacak.
-Pile’de yaşayanların hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli yardım yapılacak.
-Geçişlerde Barış Gücü’nün ve diplomatların geçişi için gerekli tedbir alınacak.
- Malların yurt dışından gelişini sağlayacak özel düzenlemeler sağlanacak
-Ülkedeki turistlerin ülkelerine dönüşü sağlamak için vito ve taksilerle gidiş sağlanması için esneklikler sağlanacak
-Hayatın devamını sağlamak amacıyla özel hastaneler, özel klinikkleri, özel laboratuarlar ve veterinerler açık olacak
-Marketlerin haricinde kasaplar da, fırınlar da açık olacak
-TÜK’ün arpa satışı devam edecek.
– SÜTEK ve süt işleyen imalathaneler çalışmalarına devam edecek.
-Tarım Bakanlığı altında Veteriner Dairesi İthalat ve İhracat Dairesi, internet servis sağlayıcıları acil müdahale servisleri işlemeye devam edecek
-Belediyeler Belediye başkanlarının takdiriyle minimum personel ile işlemeye devam edecek.
-Tüm otobüs seferleri KIBHAS dahil durdurulacak.
-Taksiler çalışmaya devam edecek
– Özel güvenlik hizmeti veren firmalar hizmet vermeye devam edecek
-Su dağıtıcıları hizmet vermeye devam edecek.
-Bazı noktalarda portakalın kesim ve paketleme işlemleri devam edecek
– Restoranların yanında paket servisler de duracak.
– Çalışma Dairesi Sigorta ve İhtiyat Sandığı minimum personelle tedbir alma noktasına gidecek.
– Huzurevleri görevine devam edecek.
-Bankalar açık olacak ancak asgari fonksiyonlarını yerine getirecek minimum personel ile görev yapacaklar
– Şubeler yarım gün hizmet verecek aynı zamanda faaliyetlerine devam eden işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere işleyecek
– Banka içerisine sınırlı sayıda müşteri alınacak
– Özellikle ATM ve internet bankacılığı gibi nakit para yerine kredi kartı ve bankamatik kartı kullanımına özen gösterilmeli.
– Çeklerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulacak şirketlerin çekleri 30 Mart sonrasına ötelenecek. 30 Mart tarihi geldiğinde ilave bir düzenleme yapılabilecekse bu da değerlendirilecek
– Bahse konu işletmelerin bankalardaki kredilerinin vadelerinin ötelenmesi ve takistlerin uzatılması veya atlama yoluna gidilmesi yönünde Bankalar Birliği bir karar aldı
– Bir diğer nokta faaliyeti durdurulan işletmelerin bu dönemdeki faiz yüklerinin hafifletilmesi için şu anda bir çalışma yapılıyor.
– 20 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken Şubat Sosyal Sİgorta ve İhtiyat sandığı ödemeleri ertelenecek
– KTOB ve Acenteler Birliğine üye iş yerlerinin 1 mart-30 Haziran’ı kapsayan dönemde oluaşcak sosyal sigorta borçları 2021 yılına ertelenecek
– Diğer sektörlerdeki işletmelerden talep gelmesi halinde bakanlık gerekli değerlendirmeyi yapacak..
– Sosyal sigorta işlerinin online yapılması için düzenleme yapılacak
– GKK sivil işçi memur aşçı gibi sivil görevliler işlerine devam edecek
– Eczanelerin açık oldukları saatlere ilişkin yeni düzenlemeye gidiliyor. Sabah 08.00 öğlen 13.00’e kadar açık olacak.
-Nöbetçi eczaneler gece yarısı 01.00’e kadar açık olacak…
-Ekstra birer nöbetçi eczane konulacak
– Devletin ihtiyaç duyacağı kamu görevlilerini işe çağırma yetkisi olacak. Bu noktada yetkili kişi Bakan olacak.
– Bakanlar Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacaktır.
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