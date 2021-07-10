Marketten 18 bin TL nakit para ve 80 paket sigara çalındı

Lapta’da faaliyet gösteren Bestmar isimli marketin kapısı açılarak içeriye girildi ve 18 bin 741 TL nakit para ile farklı markalarda yaklaşık 80 paket sigara çalındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 00.20-00.40 saatleri arasında Lapta’da faaliyet gösteren Bestmar isimli marketin kapısı açılarak içeriye girildi ve içerisinden, yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 18.741,42 TL nakit para ile farklı markalarda yaklaşık 80 paket sigara çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen E.M.(E-39) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.