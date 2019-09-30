MARONİT AİLELER EVLERİNE DÖNÜYOR!

Maronitlerin Rum Meclisi'ndeki temsilcisi Yannakis Musas, son bir yıl içerisinde 'Kormakitis' (Koruçam) köyüne 10 ailenin yeniden yerleştiğini belirtti.



Politis gazetesi, Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas’ın gazeteye yaptığı açıklamada, Maronitlerin KKTC’deki köylerine yeniden yerleşmelerinin desteklenmesi için uygulanan programdan ve kaydedilen gelişmelerden bahsettiğini yazdı.



Musas açıklamasında, son bir yıl içerisinde Koruçam’a 10 Maronit ailenin yeniden yerleştiğini belirtirken, bu ailelerin, aralarında bebekler ve üniversite öğrencileri olan 16 çocuğa sahip olduklarını vurguladı.



Bu ailelerin çocuklarıyla birlikte her gün Koruçam’dan Güney Lefkoşa’ya, iş ve eğitim için gidip geldiklerini ifade eden Musas, yeniden yerleşme talebinde bulunan ailelere verilen maddi katkı ve ödeneklere de geniş şekilde değindi.