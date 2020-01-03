MasterChef Cemre'den şaşırtan itiraf!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye' yarışmasının 2. sezon şampiyonu Cemre Uyanık, bugün 'Gel Konuşalım'ın canlı yayınına konuk oldu. Bilinmeyen yönlerini anlatan Cemre, nasıl daha iyi yemek yaptığını da anlattı.

Küçük yaşlardan bu yana yemek yapmayı çok sevdiğini, mutfakta rahatladığını söyleyen Cemre, yaklaşık 7 yaşından beri mutfağın içinde olduğunu dile getirdi.



Ortaokul yıllarından bu ilgisinin daha da arttığını anlatan yarışmacı, "Bir şeye sinirlendiğim zaman mutfağa gidip hamur yoğuruyordum, bu beni rahatlatıyordu" dedi.

Sinirliyken daha iyi yemek yaptığını itiraf eden Uyanık, "Ben çok sakin, rahat bir şekilde mutfağa girdiğimde kötü yemek yapıyorum" sözleriyle herkesi şaşırttı.

Sunuculardan Seray Sever, Cemre'nin bu itirafının ardından "Yemeğe sevginizi katın olayı yalan o zaman?" diye sordu. Cemre bu soruya gülerek, "Bence yalan, çünkü ben sakinken kek yaptığımda asla kabarmaz" dedi.



Cengiz Semercioğlu ise şampiyon ismin bu sözlerine "O zaman MasterChef senin yarışmanmış. Yani orda stres zaman süre, rekabet falan..." karşılığını verdi. Semercioğlu ardından Cemre'ye, "Peki seni yarışmada en çok sinirlendiren isim kimdi?" diye sordu.

Biraz düşünen Cemre, "Sanırım Yasin'di. Çünkü ben kiminle karşı karşıya gelsem onu destekliyordu. Zaten finalde de Alican'ı tuttu. Tabi benim durumunun farkında değildi, bir bakıma bunu yapması iyi oldu" itirafında bulundu.

"ALİCAN'A ÖYLE DEMESEYDİM"

Alican'ın sorduğu "Kaybetseydi ben hak etmiştim" der miydi?" sorusuna yanıt veren Cemre, "Böyle bir durumda yanlışlarımı bilirdim, bu nedenle aklımın ucundan bile geçmezdi" dedi. Cemre'nin "Zaten Alican'la yarıştığım için mutluydum" demesi üzerine Seray Sever, "Neden 'Alican'ı rakip olarak görmüyorum' dedin o zaman?" diye sordu.

Sevilen yarışmacı bu soruya, "Alican sürekli 'Cemre'yi rakip görüyorum' diyordu, ben de bu yüzden ben kimseyi rakip falan görmüyorum Alican seni de dedim ama çok yanlış yerlere çekildi. Keşke öyle söylemeseydim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.