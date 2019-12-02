MasterChef Güzide, '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen 'MasterChef'de başarılı bir şekilde ilerleyen Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve lüks bir hayatı olduğu haberleriyle çok konuşulmuştu.

31 yaşındaki Mertcan, hakkında çıkan bu haberlerin yalan olduğunu dair bir paylaşım yaptı.

Fenomen programda, temiz çalışması ve tatlı konusundaki başarılarıyla şeflerin takdirini toplayan yarışmacı, sosyal medyada gündeme gelen "Lüks içinde yaşıyor" haberlerinden sonra çok sarsıldığını ve ailesiyle ilgili ortaya atılan bazı iddiaların doğru olmadığını anlatan uzun bir yazı paylaştı.

Güzide Mertcan hayatı ve ailesiyle ilgili gerçekleri şöyle anlattı: