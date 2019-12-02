BİRÇOK BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

KKTC genelindeki su kesintisinin yanında yarın birçok yerde elektrik kesintisi de yaşanacak.

Çamlıbel Trafo Merkezi’nde yarın bakım-onarım çalışması yapılacak ve bir çok yer elektrik alamayacak.

Yarın 09:30-15:30 saatleri arasındaki elektrik kesintisinden “Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka’nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy, Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar, Sadrazamköy, Geçitköy Barajı ve Arıtma istasyonu.” etkilenecek.