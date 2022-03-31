Mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Yaptıklarıyla oldukça konuşulan Boluğur'un mayolu pozu Instagram'ı çalkaladı.

Bir zamanlar ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan ve sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Pozları ve açıklamalarıyla ilgi odağı olan Merve Boluğur'un mayolu kombini dikkat çekti.

MAYOLU KOMBİNİ INSTAGRAM'I KARIŞTIRDI

Ünlü oyuncu Merve Boluğur mayolu pozunu, 'Mayo sezonu' ifadeleriyle paylaştı.

Ancak Boluğur'un, mayo ile birlikte giydiği pantolon ve bot dikkat çekti.

Boluğur'un takipçileri fotoğrafının altına, "Bu iyice kendini kaybetti.", "Yazın bot giymek lazım tabi", "Göğsün gözüküyor" tarzında yorumlar yaptı.

Merve Boluğur Instagram pozlarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşüyor.

Ayrıca Boluğur, Instagram üzerinden dekolteli ve cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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