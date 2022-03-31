'Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin amuda kalktı!

'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahindeğişimiyle gündemdeydi. Oyuncu Sedef Şahin sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Şahin son olarak amuda kalktığı anları paylaşıp hayranlarının dikkatini çekti.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakteriyle tanınan Sedef Şahin son haliyle zaman zaman gündeme geliyor. Sedef Şahin, geçtiğimiz aylarda Gigi Hadid ile benzerliğiyle yine dikkat çekmişti. 2. Sayfa'ya konuk olan Sedef Şahin değişimiyle hayranlarının dikkatini çekiyor.

Zayıflayarak fit bir forma kavuşan Sedef Şahin spor yaptığı anları da takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu amuda kalkarak "Spor neydi? Spor iyilikti, spor emekti" dedi.

Sedef Şahin imajında da değişime gitti. "Renk önemli" diyen oyuncuya takipçileri "Bu renk çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

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