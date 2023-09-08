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Meclis Başkanı Töre Fizyoterapistler Günü etkinliğine katıldı

Meclis Başkanı Töre Fizyoterapistler Günü etkinliğine katıldı

Meclis Başkanı Töre Fizyoterapistler Günü etkinliğine katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği tarafından Fizyoterapistler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Töre etkinlikte yaptığı konuşmada, sağlık sisteminde fizyoterapinin çok önemli bir yeri olduğunu, fizyoterapistlerin daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri konusunda hükümet ve Meclis olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Başkan Töre, fizyoterapistlerin gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

BRT

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