MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.05’te Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’ın başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya bilgiye sunuş işlemine yer verildi.

Bu bölümde, Halkın Partisi Grubu adına İskele Milletvekili Mesut Genç’in sunduğu Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü Değişiklik Karar Önerisi’nin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Tezkereye ilişkin söz alan UBP Milletvekili Özdenşr Berova, parlamenterler sistemle yönetilen ülkede, meclisin de iç tüzüğünde yazan kurallara bağlı olarak çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Berova, iç tüzüğün değişmesi kapsamında tüm partilerin ortak görüşünün alınmasının önemine değinerek, iç tüzükte bir takım sıkıntıların olabileceğini ancak bunların aşılması için danışma kurulunda toplantılar yapılabileceğini ve böyle bir durumda destek verebileceklerine işaret etti…

Berova, yapılan yöntemin yanlış olduğunu söyledi ve derhal geri çekilmesini istedi, grup olarak oylarının ret olacağını belirtti…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da mecliste iktidar ve muhalefet oyunu oynandığını savunarak, mecliste nisap sorununun kendilerine başından beri ters geldiğini, 1-2 defa dışında iktidara yardımcı olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi…

Anayasa değiştirilerek meclisin 3’te bir çoğunlukla toplanmasının ümitleri olduğunu ifade eden Arıklı, Meclisin çalışmamasından şikayet eden vatandaşın Anayasa referandumunda hayır demesine sitem etti…

Arıklı, öneriye sıcak baktıklarını ve olumlu oy vereceklerini belirtti…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da iyi niyetle yapılan önerinin anamuhalefete neden bu kadar öfkeyle karşılandığını anlayamadığını söyledi…

İç tüzükte yapılması gereken değişikliklerden birinin gündeme geldiğini belirten Denktaş, yasamanın çalıştırılmasının yürütmenin sorumluluğundandır anlayışının doğru olmadığını anlattı…

Denktaş, yasayı geçirmenin yürütmenin sorumluluğu, meclisi çalıştırmanın ise tüm milletvekillerinin sorumluluğu olduğunu belirterek, doğru bir tespitle iç tüzükte çalışma yapıldığını anımsattı…

“Söyleyeceğimiz söz ortaya koyacağımız görüş çok daha kısa sürede ortaya konulabilir” diyen Serdar Denktaş, parti olarak öneriye destek belirtti…

Başbakan Tufan Erhürman da Meclis çalışmalarının düzeyli ve kurallı yürütülmesinin tüm milletvekillerinin arzusu olduğunu belirterek, bugün gündeme gelenin öneri olduğunu, Berova’nın Ad-Hoc komite kurulması önerisinin yerinde olduğunu ifade etti…

Erhürman, ivedilik alınmasının Ad-Hoc komite için bir şey değiştirmeyeceğini kaydederek, öneriye Ad-Hoc komitede görüşülene kadar ivedilik verilebileceğine işaret etti…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, tanınan hakkın zaman içerisinde dönüşerek istismar edilebileceğini belirterek, bir ad-hoc komitede herkesin katılımıyla bir ortak konsensusa da varılabileceğini belirtti…

Siyaseten istismar edilmesinin önüne geçmek amacıyla öneriyi sunduklarını da belirten Özersay, farklı önerilere ve ad-hoc komitede görüşülmesine açık olduklarını söyledi…

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, ad-hoc komite kurulması şartıyla görüşlerinin evet olduğunu belirtti…

Tezkere oy birliği ile kabul edildi…

UBP Milletvekili Dursun Oğuz da iç tüzüğün 62’inci maddesi tahtında Hayvan sütlerinin dökülmesi konusunda konuşma yaptı…

Bazı üreticilerin sütlerinin dökülme yöntemiyle imha edildiğini ve bunun üreticiler için kayıp olduğunu kaydeden Oğuz, önemli olanın sıcak sütte denetimin tam yapılıp yapılmadığını araştırmak olduğunu söyledi…