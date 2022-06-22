Meclis heyeti Strazburg’ta

Cumhuriyet Meclisi heyeti, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantıları için Strazburg’ta....

UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantıları çerçevesinde, Fransa’nın Strazburg kentinde temaslarını sürdürüyor.

Heyet, Siyasi İşler ve Demokrasi komitesi oturumuna katıldı.

Milletvekilleri, temasları ile ilgili değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı...

BRT