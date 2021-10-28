Meclis yine toplanamadı
Meclis yine toplanamadı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun denetim gündemli bugünkü toplantısı nisap sorunu nedeniyle yapılamadı…
Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan başkanlığında toplanma girişiminde bulunan Genel Kurul’un iki denemesinde de yeter sayıya ulaşılamadı…
Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi; Meclis iç tüzüğü gereği yarının tatil olması nedeniyle Pazartesi günü yapılacak…
BRTK
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